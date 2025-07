Soirée concert au camping le Muret Le Bas Ségala

Soirée concert au camping le Muret Le Bas Ségala mercredi 30 juillet 2025.

Soirée concert au camping le Muret

Saint-Salvadou Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-06

Tous les mercredis nous vous proposons des concerts aux styles variés Au Muret !

Le mercredi 30 juillet

Rouge-Gorge, musique à la fois futuriste et rudimentaire dont le chant ravive le souvenir d’une certaine pop synthétique à la française incarnée par feu Jacnot et Etienne Daho. Un drôle d’oiseau à ne pas manquer!

Restauration sur place Poulet aux épices orientales, sauce douce au yaourt ou pimentée



Le mercredi 06 août

Cazelle Café, arpenteur des musiques swings et traditionnels de tous horizons.

Restauration sur place Rougaï saucisse, guacamole et sauce pimentée .

Saint-Salvadou Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 69 contact@campinglemuret.com

English :

Every Wednesday we offer a variety of concerts in Au Muret!

German :

Jeden Mittwoch bieten wir Ihnen Konzerte mit verschiedenen Stilrichtungen an Au Muret!

Italiano :

Ogni mercoledì vi proponiamo concerti di stili diversi a Le Muret!

Espanol :

Todos los miércoles le ofrecemos conciertos de estilos variados en Le Muret

L’événement Soirée concert au camping le Muret Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)