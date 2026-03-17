Soirée concert au Gouffre de Padirac avec Marco Poingt

Le Gouffre Padirac Lot

Tarif : – – 75 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:15:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02

UNE CRÉATION INÉDITE À 103 MÈTRES SOUS TERRE

Il y a celles et ceux qui gravissent les sommets

UNE CRÉATION INÉDITE À 103 MÈTRES SOUS TERRE

Il y a celles et ceux qui gravissent les sommets. D’autres qui explorent les profondeurs. Et parfois, ces trajectoires se rejoignent, animées par un même esprit de découverte

En 1889, Édouard-Alfred Martel révélait au monde les merveilles du Gouffre

En 2025, Marco Poingt hissait un piano au sommet du Kilimandjaro. Une même audace, portée par la conviction que la beauté mérite d’être partagée

Après ses exploits au sommet des montagnes, il ne restait plus qu’à lui proposer de plonger dans les profondeurs de la terre

Musicien en quête perpétuelle d’inspiration, des grands espaces aux plus hauts sommets, Marco Poingt poursuivra cette fois sa recherche créative au centre de la Terre

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Le Gouffre Padirac 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 64 56

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English :

NEW CREATION 103 METERS BELOW THE GROUND

There are those who climb to the top

L’événement Soirée concert au Gouffre de Padirac avec Marco Poingt Padirac a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Vallée de la Dordogne