Soirée Concert au kayak le bourg Saint-Aigulin

Soirée Concert au kayak

le bourg le Kayak asso AMSA Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Sur place 5€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 21:00:00

fin : 2025-12-06 03:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Une soirée concert rock au kayak avec les groupes SOWAT, BlackNred et Dolloster!

.

le bourg le Kayak asso AMSA Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 70 18 42 lekayak.assoamsa@gmail.com

English :

An evening of rock concerts at the kayak with bands SOWAT, BlackNred and Dolloster!

German :

Ein Rockkonzert im Kajak mit den Bands SOWAT, BlackNred und Dolloster!

Italiano :

Una serata di concerti rock al kayak con i gruppi SOWAT, BlackNred e Dolloster!

Espanol :

¡Una noche de conciertos de rock en el kayak con los grupos SOWAT, BlackNred y Dolloster!

L’événement Soirée Concert au kayak Saint-Aigulin a été mis à jour le 2025-11-21 par Offices de Tourisme de Jonzac