Soirée Concert au kayak le bourg Saint-Aigulin

5€
Début : 2025-12-06 21:00:00
fin : 2025-12-06 03:00:00
2025-12-06
Une soirée concert rock au kayak avec les groupes SOWAT, BlackNred et Dolloster!
le bourg le Kayak asso AMSA Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 70 18 42 lekayak.assoamsa@gmail.com
English :
An evening of rock concerts at the kayak with bands SOWAT, BlackNred and Dolloster!
German :
Ein Rockkonzert im Kajak mit den Bands SOWAT, BlackNred und Dolloster!
Italiano :
Una serata di concerti rock al kayak con i gruppi SOWAT, BlackNred e Dolloster!
Espanol :
¡Una noche de conciertos de rock en el kayak con los grupos SOWAT, BlackNred y Dolloster!
