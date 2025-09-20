Soirée concert au Pavillon 108 Shut Down, Charly Fiasco et Wake the Dead Fumel

108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

CHARLY FIASCO, référence du punk rock à la française est de retour ! Avec les années et le recul, le cocktail entraînant des toulousains a pris en densité et en énergie. Wake The Dead, c’est un hardcore moderne, sincère et mélodique, forgé par des années de rencontres et de découvertes musicales. To

CHARLY FIASCO, référence du punk rock à la française est de retour ! Avec les années et le recul, le cocktail entraînant des toulousains a pris en densité et en énergie. Wake The Dead, c’est un hardcore moderne, sincère et mélodique, forgé par des années de rencontres et de découvertes musicales. Tout droit venu de Toulouse, ShutDwn balance un punk hardcore sec, rapide et sans langue de bois. .

108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 02 83 captaineab@gmail.com

CHARLY FIASCO, il punto di riferimento del punk rock francese, è tornato! Nel corso degli anni e con il senno di poi, l’orecchiabile cocktail della band di Tolosa è cresciuto in densità ed energia. Wake The Dead è un hardcore moderno, sincero e melodico, forgiato da anni di incontri e scoperte musicali. A

