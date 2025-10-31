Soirée concert au restaurant Le Palun avec La Goushka (chansons du Monde slave ) Restaurant Le Palun Marignane

Soirée concert au restaurant Le Palun avec La Goushka (chansons du Monde slave )

Samedi 13 décembre 2025.

A 19h30. Restaurant Le Palun Allée de la Palun Marignane Bouches-du-Rhône

Envie de passer une bonne soirée musicale les pieds sous la table ? Rendez-vous au Palun. La Goushka vous embarquera, en chansons, le corps et le cœur pour un voyage à travers l’Europe de l’Est, l’Asie Occidentale et les Balkans !

Concert en quartet.

Restaurant Le Palun Allée de la Palun Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 73 67 76 daluzeau.aurelien@neuf.fr

English :

Fancy a musical evening with your feet under the table? Head to the Palun. La Goushka will take you on a musical journey through Eastern Europe, Western Asia and the Balkans!

Quartet concert.

German :

Haben Sie Lust, einen schönen musikalischen Abend mit den Füßen unter dem Tisch zu verbringen? Dann gehen Sie in den Palun. La Goushka wird Sie mit ihren Liedern, ihrem Körper und ihrem Herzen auf eine Reise durch Osteuropa, Westasien und den Balkan mitnehmen!

Konzert im Quartett.

Italiano :

Avete voglia di una serata musicale con i piedi sotto il tavolo? Allora recatevi al Palun. La Goushka vi porterà in un viaggio attraverso l’Europa orientale, l’Asia occidentale e i Balcani!

Concerto del quartetto.

Espanol :

¿Le apetece una velada musical con los pies bajo la mesa? Entonces diríjase al Palun. La Goushka le llevará de viaje por Europa del Este, Asia Occidental y los Balcanes

Concierto de cuarteto.

