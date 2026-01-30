Soirée-concert au restaurant Le Palun avec La Goushka Restaurant Le Palun Marignane
Samedi 14 février 2026. Restaurant Le Palun CD 9 Marignane Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Envie de passer une bonne soirée musicale les pieds sous la table ? Rendez-vous au restaurant Le Palun.
Avec La Goushka vous embarquerez en chansons pour un voyage à travers l’Europe de l’Est, l’Asie Occidentale et les Balkans !
Concert en quartet.
Restaurant Le Palun CD 9 Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 73 67 76 daluzeau.aurelien@neuf.fr
English :
Fancy a musical evening with your feet under the table? Head to Le Palun restaurant.
La Goushka will take you on a musical journey through Eastern Europe, Western Asia and the Balkans!
Quartet concert.
