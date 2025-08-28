Soirée concert au Vieux Quercy Limogne-en-Quercy
61 route de Lugagnac Limogne-en-Quercy Lot
Début : 2025-08-28 19:00:00
fin : 2025-08-28
2025-08-28
Concert de Romain MARSAULT
Chansons, blues, rock
61 route de Lugagnac Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 81 70 18 38
English :
Concert by Romain MARSAULT
Songs, blues, rock
German :
Konzert von Romain MARSAULT
Lieder, Blues, Rock
Italiano :
Concerto di Romain MARSAULT
Canzoni, blues, rock
Espanol :
Concierto de Romain MARSAULT
Canciones, blues, rock
