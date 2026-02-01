Soirée concert Aucey-la-Plaine
Soirée concert Aucey-la-Plaine samedi 28 février 2026.
Salle des fêtes Aucey-la-Plaine Manche
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 23:00:00
2026-02-28
Soirée concert avec le groupe STRAND HUGG folk marin. Buvette sur place. .
Salle des fêtes Aucey-la-Plaine 50170 Manche Normandie +33 6 66 36 36 64 comitedesfetes.auceylaplaine@gmail.com
English : Soirée concert
