Soirée concert aux Îles Chausey avec Enomystik RDV pour embarque Gare Maritime Quai Sud vers les Iles Chausey Granville

Soirée concert aux Îles Chausey avec Enomystik RDV pour embarque Gare Maritime Quai Sud vers les Iles Chausey Granville lundi 14 juillet 2025.

Soirée concert aux Îles Chausey avec Enomystik

RDV pour embarque Gare Maritime Quai Sud vers les Iles Chausey Quai Sud Granville Manche

Début : 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-07-14 01:00:00

2025-07-14

Embarquez pour une journée festive sur l’archipel de Chausey avec concert live et dîner en bord de mer.

Départ en vedette de Granville à 14h00, départ de Chausey à 1h00 du matin.

Le groupe Enomystik vous fera vibrer avec son univers opérap’élect’rock des reprises réinventées de Queen, AC/DC, Téléphone, Pink Floyd, Rita Mitsouko, Björk, Michael Jackson…

Menu spécial au restaurant Contre Vents et Marées :

• Soupe de moules.

• Dos de julienne aux fruits de la passion

• Pavlova aux fruits rouges.

35,00 € apéritif compris (hors vins).

Planches charcuterie/fromage à 20,00 € disponibles.

Réservations auprès des Vedettes de Chausey au 02 33 50 31 81

et du restaurant Contre Vents et Marées 02 33 59 83 36.

Une soirée magique entre musique, saveurs et mer.

RDV pour embarque Gare Maritime Quai Sud vers les Iles Chausey Quai Sud Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 31 81 accueil@vedettesjoliefrance.com

English : Soirée concert aux Îles Chausey avec Enomystik

Embark on a festive day on the Chausey archipelago, with live concerts and dinner by the sea.

Departure by speedboat from Granville at 2:00 pm, departure from Chausey at 1:00 am.

The group Enomystik will thrill you with their operatic-electro-rock universe: reinvented covers of Queen, AC/DC, Téléphone, Pink Floyd, Rita Mitsouko, Björk, Michael Jackson?

Special menu at the Contre Vents et Marées restaurant:

? Mussel soup.

? Back of julienne with passion fruit

? Pavlova with red fruits.

35.00 ? including aperitif (excluding wine).

Charcuterie/cheese boards available at 20.00?

Reservations with Les Vedettes de Chausey on 02 33 50 31 81

and Contre Vents et Marées restaurant: 02 33 59 83 36.

A magical evening of music, flavors and the sea.

German :

Machen Sie sich auf zu einem festlichen Tag auf dem Archipel von Chausey mit Live-Konzert und Abendessen am Meer.

Abfahrt mit dem Schnellboot von Granville um 14:00 Uhr, Abfahrt von Chausey um 1:00 Uhr morgens.

Die Gruppe Enomystik wird Sie mit ihrem Opern-Elektro-Rock-Universum begeistern: neu erfundene Coverversionen von Queen, AC/DC, Téléphone, Pink Floyd, Rita Mitsouko, Björk, Michael Jackson?

Spezialmenü im Restaurant Contre Vents et Marées :

? Suppe aus Miesmuscheln.

? Julienne-Rücken mit Passionsfrucht?

? Pavlova mit roten Früchten.

35,00 ? inklusive Aperitif (ohne Wein).

Wurst-/Käsebretter zu 20,00 ? erhältlich.

Reservierungen bei Les Vedettes de Chausey: 02 33 50 31 81

und beim Restaurant Contre Vents et Marées: 02 33 59 83 36.

Ein magischer Abend zwischen Musik, Geschmack und Meer.

Italiano :

Una giornata di festa nell’arcipelago di Chausey con musica dal vivo e cena in riva al mare.

Partenza in motoscafo da Granville alle 14.00, partenza da Chausey all’1.00.

Il gruppo Enomystik vi entusiasmerà con il suo universo lirico-electro-rock: cover reinventate di Queen, AC/DC, Téléphone, Pink Floyd, Rita Mitsouko, Björk, Michael Jackson?

Menù speciale al ristorante Contre Vents et Marées:

? Zuppa di cozze.

? Dorso di julienne con frutto della passione

? Pavlova ai frutti rossi.

35,00 ? incluso l’aperitivo (escluso il vino).

Taglieri di salumi/formaggi disponibili a 20,00?

Prenotazioni presso Les Vedettes de Chausey al numero 02 33 50 31 81

e il ristorante Contre Vents et Marées: 02 33 59 83 36.

Una serata magica tra musica, sapori e mare.

Espanol :

Embárquese en una jornada festiva en el archipiélago de Chausey con un concierto en directo y una cena junto al mar.

Salida en lancha rápida de Granville a las 14:00, salida de Chausey a la 01:00.

El grupo Enomystik le entusiasmará con su universo de ópera-electro-rock: versiones reinventadas de Queen, AC/DC, Téléphone, Pink Floyd, Rita Mitsouko, Björk, Michael Jackson?

Menú especial en el restaurante Contre Vents et Marées:

? Sopa de mejillones.

? Espalda de juliana con fruta de la pasión

? Pavlova con frutos rojos.

35,00 ? incluido aperitivo (excluido el vino).

Tablas de embutidos/quesos disponibles por 20,00?

Reservas en Les Vedettes de Chausey: 02 33 50 31 81

y el restaurante Contre Vents et Marées: 02 33 59 83 36.

Una velada mágica de música, sabores y mar.

