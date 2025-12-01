Soirée Concert avec An et Gi LANNEMEZAN Lannemezan
LANNEMEZAN Au restaurant Le Saint Gilles Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-20 19:00:00
2025-12-20
Soirée Concert avec An et Gi.
Petite restauration, planches de charcuterie et fromage.
Infos et réservations au 06 31 89 35 64
LANNEMEZAN Au restaurant Le Saint Gilles Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 89 35 64
English :
Evening concert with An et Gi.
Snacks, charcuterie and cheese platters.
Info and reservations on 06 31 89 35 64
