SOIREE CONCERT AVEC LE GROUPE C&SYL’ Laurens

SOIREE CONCERT AVEC LE GROUPE C&SYL’

1600 Chemin de Bédarieux Laurens Hérault

Le camping de l’Oliveraie vous propose un concert gratuit avec le groupe C&SYL’, à partir de 21h30.

1600 Chemin de Bédarieux Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 24 36 oliveraie.laurens@gmail.com

English :

The Oliveraie campsite offers a free concert with the group C&SYL’, starting at 9:30pm.

German :

Der Campingplatz L’Oliveraie bietet Ihnen ab 21:30 Uhr ein kostenloses Konzert mit der Gruppe C&SYL’ an.

Italiano :

Il campeggio Oliveraie propone un concerto gratuito con il gruppo C&SYL’, a partire dalle 21.30.

Espanol :

El camping Oliveraie ofrece un concierto gratuito con el grupo C&SYL’, a partir de las 21.30 h.

