SOIREE CONCERT AVEC LE GROUPE JUKE BOX Laurens
SOIREE CONCERT AVEC LE GROUPE JUKE BOX Laurens samedi 6 septembre 2025.
SOIREE CONCERT AVEC LE GROUPE JUKE BOX
1600 chemin de Bédarieux Laurens Hérault
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Le camping de l’Oliveraie vous propose un concert avec le groupe JUKE BOX. Restauration possible sur place dès 19h00, sur réservation.
1600 chemin de Bédarieux Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 24 36 oliveraie.laurens@gmail.com
English :
The Oliveraie campsite offers a concert by the group JUKE BOX. Catering available on site from 7:00 pm, on reservation.
German :
Der Campingplatz L’Oliveraie bietet Ihnen ein Konzert mit der Gruppe JUKE BOX. Essen und Trinken ist ab 19:00 Uhr vor Ort möglich (Reservierung erforderlich).
Italiano :
Il campeggio Oliveraie ospita il concerto del gruppo JUKE BOX. Ristorazione disponibile in loco dalle 19.00, su prenotazione.
Espanol :
El camping Oliveraie acoge un concierto del grupo JUKE BOX. Catering disponible in situ a partir de las 19:00 h, previa reserva.
