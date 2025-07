SOIREE CONCERT AVEC LE GROUPE LOST Laurens

1600 CHEMIN DE BEDARIEUX Laurens Hérault

Le camping de l’Oliveraie et son restaurant vous propose une soirée Grillade suivi d’un concert gratuit avec le groupe LOST à 21h30.

1600 CHEMIN DE BEDARIEUX Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 24 36 oliveraie.laurens@gmail.com

English :

Camping de l’Oliveraie and its restaurant offer a Grillade evening followed by a free concert with the group LOST at 9:30pm.

German :

Der Campingplatz L’Oliveraie und sein Restaurant bieten Ihnen einen Grillabend mit anschließendem Gratiskonzert mit der Gruppe LOST um 21.30 Uhr.

Italiano :

Il campeggio e ristorante Oliveraie propone una serata Grill seguita da un concerto gratuito con il gruppo LOST alle 21.30.

Espanol :

El camping-restaurante Oliveraie propone una velada parrillera seguida de un concierto gratuito del grupo LOST a las 21.30 h.

