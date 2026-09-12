Soirée concert avec Margot à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence
vendredi 18 septembre 2026 · Ô'Bart · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Soirée concert avec Margot à Ô’Bart
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Venez profiter d’une soirée concert à Ô Bart le vendredi 18 septembre.
Après avoir partagé notre scène ouverte en 2025, nous avons le plaisir d’accueillir à nouveau la talentueuse margoot_glrd pour une soirée 100% live !
Chanteuse et guitariste, elle vous transportera dans son univers acoustique intimiste à travers de superbes reprises pop actuelles et quelques-unes de ses compositions originales. .
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy a concert with %E0 %D4 Bart on Friday, September 18.
L’événement Soirée concert avec Margot à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Loireauxence (Loire-Atlantique)
- Tournoi de corhole et soirée brasero, à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence 12 septembre 2026
- Visite guidée de la Meilleraie, le village de pêcheurs Loireauxence 16 septembre 2026
- Exposition de Yann Lefeuvre Maison Bonchamps Maison Bonchamps Loireauxence 19 septembre 2026
- Rencontre avec Olivia Elkaim Maison Julien Gracq & Biblio’fil Loireauxence 19 septembre 2026
- Oktoberfest à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence 25 septembre 2026