Soirée concert avec Muchacha Chante, Chez PataPom Fresnay-sur-Sarthe
Soirée concert avec Muchacha Chante
Chez PataPom 47 Grande Rue Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2026-01-17 19:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Soirée gourmande en acoustique Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe !
Le samedi 17 janvier, rendez-vous à partir de 19h30 Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe pour une soirée gourmande en acoustique avec Muchacha Chante (chansons françaises, groove, cosy …).
Repas sur réservation avant le 14 janvier (20€ par personne, boisson non comprise).
Un chapeau circulera pour l’artiste. .
Chez PataPom 47 Grande Rue Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 44 24 64 chezpatapom@gmail.com
English :
Gourmet acoustic evening at Chez PataPom in Fresnay-sur-Sarthe!
