Soirée Concert Barrière Biarritz Exposition de la Galerie Boussart Casino Barrière Biarritz Biarritz jeudi 13 novembre 2025.
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-13
fin : 2025-12-05
Exposition de la galerie Boussart
Venez découvrir sur la mezzanine du Casino les plus belles œuvres de cet artiste qui redonne vie aux métaux oubliés. .
Casino Barrière Biarritz Boulevard du Général de Gaulle Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 77 77
