Soirée concert Basapiztiak, Punttu Kakotx, Gatibu, Trikizio Urepel
Soirée concert Basapiztiak, Punttu Kakotx, Gatibu, Trikizio Urepel samedi 18 octobre 2025.
Soirée concert Basapiztiak, Punttu Kakotx, Gatibu, Trikizio
Place Urepel Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Soirée concert à Urepel ! Au programme
– 19h Basapiztiak
– 20h30 Punttu Kakotx
– 22h Gatibu
– 00h Trikizio
Restauration et buvette sur place.
Pour le dernier concert de la tournée de Gatibu, venez nombreux !
Places en vente via HelloAsso ou sur place le soir du concert. .
Place Urepel 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Soirée concert Basapiztiak, Punttu Kakotx, Gatibu, Trikizio
German : Soirée concert Basapiztiak, Punttu Kakotx, Gatibu, Trikizio
Italiano :
Espanol : Soirée concert Basapiztiak, Punttu Kakotx, Gatibu, Trikizio
L’événement Soirée concert Basapiztiak, Punttu Kakotx, Gatibu, Trikizio Urepel a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque