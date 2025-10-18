Soirée concert Basapiztiak, Punttu Kakotx, Gatibu, Trikizio Urepel

Place Urepel Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Soirée concert à Urepel ! Au programme
– 19h Basapiztiak
– 20h30 Punttu Kakotx
– 22h Gatibu
– 00h Trikizio
Restauration et buvette sur place.
Pour le dernier concert de la tournée de Gatibu, venez nombreux !
Places en vente via HelloAsso ou sur place le soir du concert.   .

Place Urepel 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

