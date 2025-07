Soirée concert – Bazarr – Reggae Electronique Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

Concert Reggae Electronique

Bazarr est un groupe de Reggae – électro actif depuis

2018 et anciennement connu sous le nom de S’N’K.

Quatre artistes venant d’horizons différents, Tib

(Chant, Machines fx), Julius (Chant, Synthé), Woogie

(drums) et Damso (Bass, saxophone) pour former un

collectif unique.

Bazarr mêle habilement Reggae et Electro Dub , avec

des influences House, Rap ou Drum and Bass.

Un « new » Reggae frais et novateur dans le paysage

musical francophone, qui fait son bonhomme de

chemin depuis plusieurs années.

Côté chant, Tib et Julius usent de leurs expériences du

milieu Sound System pour manier avec aisance le

micro en alternant des flows rappés et chantés en

français parfois en anglais.

Véritable vague d’énergie sur scène, le quatuor nous

invite à rebondir dans la fosse car c’est ici que le bazar

prend tout son sens !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-02T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-02T22:00:00.000+02:00

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine