Soirée concert avec La Brigade du Kif et Red Cosmic Orchestra Maison Pour Tous Brives-Charensac samedi 8 novembre 2025.
Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08 02:00:00
2025-11-08
Venez participer à une soirée explosive avec La brigade du Kif, Red Cosmic Orchestra et un DJ set avec Simon Da pour finir la soirée en beauté !
Bar et petite restauration sur place.
Ouverture des portes à 19h.
Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes loirenzic@gmail.com
English :
Join us for an explosive evening featuring La brigade du Kif, Red Cosmic Orchestra and a DJ set by Simon Da to round off the evening in style!
Bar and snacks on site.
Doors open at 7pm.
German :
Nehmen Sie teil an einem explosiven Abend mit La brigade du Kif, Red Cosmic Orchestra und einem DJ-Set mit Simon Da, um den Abend mit einem Knall zu beenden!
Bar und kleine Snacks vor Ort.
Türöffnung um 19 Uhr.
Italiano :
Partecipate a una serata esplosiva con La brigade du Kif, Red Cosmic Orchestra e il DJ set di Simon Da per concludere la serata in bellezza!
Bar e snack in loco.
Apertura porte alle 19.00.
Espanol :
Venga y participe en una velada explosiva con La brigade du Kif, Red Cosmic Orchestra y un DJ set de Simon Da para rematar la velada por todo lo alto
Bar y aperitivos in situ.
Apertura de puertas a las 19.00 h.
