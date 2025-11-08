Soirée concert avec La Brigade du Kif et Red Cosmic Orchestra Maison Pour Tous Brives-Charensac

Soirée concert avec La Brigade du Kif et Red Cosmic Orchestra

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08 02:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Venez participer à une soirée explosive avec La brigade du Kif, Red Cosmic Orchestra et un DJ set avec Simon Da pour finir la soirée en beauté !

Bar et petite restauration sur place.

Ouverture des portes à 19h.

.

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes loirenzic@gmail.com

English :

Join us for an explosive evening featuring La brigade du Kif, Red Cosmic Orchestra and a DJ set by Simon Da to round off the evening in style!

Bar and snacks on site.

Doors open at 7pm.

German :

Nehmen Sie teil an einem explosiven Abend mit La brigade du Kif, Red Cosmic Orchestra und einem DJ-Set mit Simon Da, um den Abend mit einem Knall zu beenden!

Bar und kleine Snacks vor Ort.

Türöffnung um 19 Uhr.

Italiano :

Partecipate a una serata esplosiva con La brigade du Kif, Red Cosmic Orchestra e il DJ set di Simon Da per concludere la serata in bellezza!

Bar e snack in loco.

Apertura porte alle 19.00.

Espanol :

Venga y participe en una velada explosiva con La brigade du Kif, Red Cosmic Orchestra y un DJ set de Simon Da para rematar la velada por todo lo alto

Bar y aperitivos in situ.

Apertura de puertas a las 19.00 h.

L’événement Soirée concert avec La Brigade du Kif et Red Cosmic Orchestra Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay