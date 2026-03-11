Soirée concert Chey Teurtous avec Du haut des étoiles Chey

Soirée concert Chey Teurtous avec Du haut des étoiles

40 route de Poitiers Chey Deux-Sèvres

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Une voix puissante et un guitariste inventif interprètent un répertoire blues-pop-rock, de la balade tranquille aux tubes qui réveilleront la jeunesse des 60+ !

Attention O’s’passe chez Teurtous mais o l’est chanté en angiais, mais au moins o l’est bin chanté.

Public anglophone cette soirée chantée dans votre langue est aussi pour vous. .

40 route de Poitiers Chey 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 57 66 42 duhautdesetoiles@gmail.com

