Soirée concert Chey Teurtous avec Du haut des étoiles Chey vendredi 13 mars 2026.
40 route de Poitiers Chey Deux-Sèvres
Début : 2026-03-13
Une voix puissante et un guitariste inventif interprètent un répertoire blues-pop-rock, de la balade tranquille aux tubes qui réveilleront la jeunesse des 60+ !
Attention O’s’passe chez Teurtous mais o l’est chanté en angiais, mais au moins o l’est bin chanté.
Public anglophone cette soirée chantée dans votre langue est aussi pour vous. .
40 route de Poitiers Chey 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 57 66 42 duhautdesetoiles@gmail.com
