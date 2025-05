Soirée concert, Chez les Boulettes – Diusse, 17 mai 2025 20:00, Diusse.

Pyrénées-Atlantiques

Soirée concert, Chez les Boulettes D13 Diusse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Chez les boulettes vous annoncent l’ouverture de leur nouvelle espace convivial et chaleureux. La Guinguette de Chez Les Boulettes à Diusse.

Et pour fêter ça en beauté, concert de Corentin Call en concert à partir de 20h !

Préparez-vous à vibrer au rythme de sa voix et de ses mélodies entraînantes.

Venez profiter d’une ambiance conviviale et festive, des rafraîchissements et surtout, d’une soirée inoubliable dans un écrin de verdure au bord du bassin . 9.9 EUR.

D13

Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 04 52 lesboulettes64@gmail.com

English : Soirée concert, Chez les Boulettes

German : Soirée concert, Chez les Boulettes

Italiano :

Espanol : Soirée concert, Chez les Boulettes

L’événement Soirée concert, Chez les Boulettes Diusse a été mis à jour le 2025-05-05 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN