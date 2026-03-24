Soirée concert chez Margaux avec Milho

42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 19:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Soirée concert live chez Margaux. Ambiance pop mélancolique avec Milho.

On se retrouve chez Margaux pour une soirée joyeuse avec la team à son top !!

Résa vivement conseillée 02 37 37 27 14

> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux

Soirée concert live chez Margaux. Ambiance pop mélancolique avec Milho.

On se retrouve chez Margaux pour une soirée joyeuse avec la team à son top !!

Résa vivement conseillée 02 37 37 27 14

> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux, rue de Sully .

42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 27 14

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English :

Live concert evening at Margaux’s. Melancholy pop ambience with Milho.

See you at Margaux’s for a joyous evening with the team at its best!

Reservations highly recommended: 02 37 37 27 14

> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux

L’événement Soirée concert chez Margaux avec Milho Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-24 par OTs DU PERCHE