Soirée concert chez Margaux avec Milho Nogent-le-Rotrou
Soirée concert chez Margaux avec Milho Nogent-le-Rotrou mardi 7 avril 2026.
Soirée concert chez Margaux avec Milho
42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 19:30:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Soirée concert live chez Margaux. Ambiance pop mélancolique avec Milho.
On se retrouve chez Margaux pour une soirée joyeuse avec la team à son top !!
Résa vivement conseillée 02 37 37 27 14
> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux
Soirée concert live chez Margaux. Ambiance pop mélancolique avec Milho.
On se retrouve chez Margaux pour une soirée joyeuse avec la team à son top !!
Résa vivement conseillée 02 37 37 27 14
> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux, rue de Sully .
42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 27 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Live concert evening at Margaux’s. Melancholy pop ambience with Milho.
See you at Margaux’s for a joyous evening with the team at its best!
Reservations highly recommended: 02 37 37 27 14
> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux
L’événement Soirée concert chez Margaux avec Milho Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-24 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
- Grand Déballage à la Ressourcerie Nogent-le-Rotrou 28 mars 2026
- Concert Ô Marché Mars 2026 Nogent-le-Rotrou 28 mars 2026
- Evénement Aromathérapie Découverte de la cuisine Aromatique ! Nogent-le-Rotrou 28 mars 2026
- Concert Ensemble Didgeridoo, Handpan et Saxophone au Circonflexe Nogent-le-Rotrou 28 mars 2026
- Atelier Floral Nogent-le-Rotrou 29 mars 2026