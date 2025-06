Soirée concert – CIORBALKAN ORKESTRA – Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes 27 juin 2025

Soirée concert – CIORBALKAN ORKESTRA Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Vendredi 27 juin, 20h30

La Ciorba est une soupe typique de la péninsule des Balkans que tu peux déguster plus spécifiquement en Roumanie ! Et dedans, tu mets des assortiments de légumes, ou de la viande, au choix ! A l’image de cette délicieuse soupe, cet orkestr’amateur assaisonne plusieurs thèmes traditionnels de différentes régions des Balkans et propose de se balader entre les frontières : Bulgarie, Macédoine, Bosnie, Serbie, Roumanie, Tzigane, et Klezmer !

Le CiorBalkan Orkestra, c’est une vingtaine de musiciens amateurs et leur cheffe d’orkestre qui vous concocte un très joli mélange métissé: musique klezmer, musiques bulgares, musiques serbes, musiques de Roumanie…

A servir Chaud!

Début : 2025-06-27T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T22:30:00.000+02:00

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine