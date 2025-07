Soirée concert Cornus

Soirée concert Cornus samedi 12 juillet 2025.

Soirée concert

63 Mas Raynal Cornus Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Plat unique végétarien

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

El Locutorio Itinérante en concert

une invitation à voyager dans la mémoire musicale du monde entier !

EL Locutorio itinerante est un projet musical voyageur formé par Amélie como la peli chanteuse, guitariste, compositrice et Francisco multi-instrumentiste et compositeur. El locutorio invite les auditeurs et auditrices à voyager dans la mémoire musicale du monde.

Dès 20h30, à la Chapelle-Café, dans le jardin et dans le café.

Pensez à réserver auprès de Gilles pour votre repas (plat unique) au 07 69 44 72 49.

Venez donc à pied depuis les parkings randonneurs avant ou après le hameau avec votre lampe de poche ! 8 .

63 Mas Raynal Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 69 44 72 49 icilachapellecafe@gmail.com

English :

El Locutorio Itinérante in concert

German :

El Locutorio Itinerante im Konzert

Italiano :

El Locutorio Itinérante in concerto

Espanol :

El Locutorio Itinérante en concierto

L’événement Soirée concert Cornus a été mis à jour le 2025-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)