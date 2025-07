Soirée concert Cornus

Paprika en concert

Paprika ce sont trois syllabes colorées pour un quartet doucement épicé qui vous plonge au cœur des musiques d’Europe de l’est.

Fort de 7 ans d’existence, de partage, d’amitié, de concerts en version trio, c’est avec beaucoup de plaisir que la formation accueille Marianne au violon.

Propulsé par la rythmique boisée de la contrebasse et enveloppante de l’accordéon; violon et clarinette virevoltent et s’entremêlent avec virtuosité.

Laissez vous porter par le plaisir communicatif des musiciens pour un voyage joyeusement nostalgique en direction de l’orient. Mais attention au gré des escales, l’aventure réserve toujours quelques surprises !

Dès 20h30, à la Chapelle-Café, dans le jardin et dans le café.

Pensez à réserver auprès de Gilles pour votre repas (plat unique) au 07 69 44 72 49.

Venez donc à pied depuis les parkings randonneurs avant ou après le hameau avec votre lampe de poche ! 8 .

63 Mas Raynal Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 69 44 72 49 icilachapellecafe@gmail.com

