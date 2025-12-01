Soirée Concert Courtenay
Soirée Concert Courtenay vendredi 12 décembre 2025.
Soirée Concert
17 Rue de Villeneuve Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Soirée concert avec Mister Huy & Co !
Rendez-vous à 20h pour un moment musical chaleureux et convivial.
Venez nombreux et profitez !
17 Rue de Villeneuve Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 96 71
Concert evening with Mister Huy & Co!
Join us at 8pm for a warm and friendly musical evening.
Come and enjoy!
