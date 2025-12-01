Soirée Concert Courtenay

Soirée Concert

17 Rue de Villeneuve Courtenay Loiret

Gratuit

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Venez applaudir le Duo Pop-Rock-Soul, Au tout va bien !

Rendez-vous à 20h pour un moment musical chaleureux et convivial.

Venez nombreux et profitez ! Réservation conseillée.

17 Rue de Villeneuve Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Come and applaud the Pop-Rock-Soul Duo, Au tout va bien!

Join us at 8pm for a warm and friendly musical evening.

Come one, come all! Reservations recommended.

