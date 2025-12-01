Soirée Concert Courtenay
Soirée Concert Courtenay samedi 20 décembre 2025.
Soirée Concert
17 Rue de Villeneuve Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Venez applaudir le Duo Pop-Rock-Soul, Au tout va bien !
Rendez-vous à 20h pour un moment musical chaleureux et convivial.
Venez nombreux et profitez ! Réservation conseillée.
Venez applaudir le Duo Pop-Rock-Soul, Au tout va bien !
Rendez-vous à 20h pour un moment musical chaleureux et convivial.
Venez nombreux et profitez ! Réservation conseillée. .
17 Rue de Villeneuve Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 96 71
English :
Come and applaud the Pop-Rock-Soul Duo, Au tout va bien!
Join us at 8pm for a warm and friendly musical evening.
Come one, come all! Reservations recommended.
L’événement Soirée Concert Courtenay a été mis à jour le 2025-12-03 par OT 3CBO