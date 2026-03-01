Soirée concert de la Saint Patrick Salle polyvalente Beaulieu
Soirée concert de la Saint Patrick Salle polyvalente Beaulieu samedi 28 mars 2026.
Soirée concert de la Saint Patrick
Salle polyvalente Route des Sucs Beaulieu Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez participer à la Saint Patrick, organisée par L’APEL de l’école privée La Croisée des Chemins avec le groupe Propolis, Pop Rock Funk altiligérien, dégustation de bières locales et restauration (plateaux charcuterie & fromage).
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Salle polyvalente Route des Sucs Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 55 28
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English :
Come and take part in Saint Patrick’s Day, organized by the APEL of the private school La Croisée des Chemins , with the group Propolis, Altiligérien Pop Rock Funk, local beer tasting and catering (charcuterie & cheese platters).
L’événement Soirée concert de la Saint Patrick Beaulieu a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay