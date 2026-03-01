Soirée concert de la Saint Patrick Salle polyvalente Beaulieu

Soirée concert de la Saint Patrick

Salle polyvalente Route des Sucs Beaulieu Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez participer à la Saint Patrick, organisée par L’APEL de l’école privée La Croisée des Chemins avec le groupe Propolis, Pop Rock Funk altiligérien, dégustation de bières locales et restauration (plateaux charcuterie & fromage).

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Salle polyvalente Route des Sucs Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 55 28

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English :

Come and take part in Saint Patrick’s Day, organized by the APEL of the private school La Croisée des Chemins , with the group Propolis, Altiligérien Pop Rock Funk, local beer tasting and catering (charcuterie & cheese platters).

L’événement Soirée concert de la Saint Patrick Beaulieu a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay