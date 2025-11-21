Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée concert de Meg Saint-Didier-en-Velay

Cinéma-Théâtre Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-11-21
Soirée Concert de Meg proposé par la municipalité.
Plus d’informations à venir.
Cinéma-Théâtre Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07  mairie@saint-didier.com

English :

Meg’s evening concert proposed by the municipality.
More information to come.

German :

Abend Meg-Konzert, das von der Gemeinde vorgeschlagen wird.
Weitere Informationen folgen.

Italiano :

Serata di concerti di Meg’s organizzata dal Comune.
Ulteriori informazioni in arrivo.

Espanol :

Velada de conciertos de Meg organizada por el ayuntamiento.
Más información próximamente.

L’événement Soirée concert de Meg Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène