Soirée concert de rap Cité de la Musique Romans-sur-Isère
Soirée concert de rap Cité de la Musique Romans-sur-Isère jeudi 2 octobre 2025.
Soirée concert de rap
Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
–
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 19:00:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
La Cité de la Musique organise une soirée rap, avec Draïs MG Flexx et Muro.
Bar et petite restauration sur place dès 18h30.
Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
English :
The Cité de la Musique organizes a rap night, with Draïs MG Flexx and Muro.
Bar and snacks on site from 6:30pm.
German :
Die Cité de la Musique organisiert einen Rap-Abend mit Draïs MG Flexx und Muro.
Bar und kleine Snacks vor Ort ab 18:30 Uhr.
Italiano :
La Cité de la Musique organizza una serata rap con Draïs MG Flexx e Muro.
Bar e snack in loco dalle 18.30.
Espanol :
La Cité de la Musique organiza una noche de rap, con Draïs MG Flexx y Muro.
Bar y aperitivos in situ a partir de las 18.30 h.
