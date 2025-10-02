Soirée concert de rap Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Soirée concert de rap Cité de la Musique Romans-sur-Isère jeudi 2 octobre 2025.

Soirée concert de rap

Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

La Cité de la Musique organise une soirée rap, avec Draïs MG Flexx et Muro.

Bar et petite restauration sur place dès 18h30.

Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

English :

The Cité de la Musique organizes a rap night, with Draïs MG Flexx and Muro.

Bar and snacks on site from 6:30pm.

German :

Die Cité de la Musique organisiert einen Rap-Abend mit Draïs MG Flexx und Muro.

Bar und kleine Snacks vor Ort ab 18:30 Uhr.

Italiano :

La Cité de la Musique organizza una serata rap con Draïs MG Flexx e Muro.

Bar e snack in loco dalle 18.30.

Espanol :

La Cité de la Musique organiza una noche de rap, con Draïs MG Flexx y Muro.

Bar y aperitivos in situ a partir de las 18.30 h.

