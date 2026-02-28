Soirée concert Rue des fours à chaux Dompcevrin

Soirée concert

Brasserie la Mandale Dompcevrin Meuse

Vendredi 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10

Réouverture de la brasserie vendredi 10 avril avec une soirée concert haute en énergie ! Les Red Hat c’est comme les Red Hot mais en mieux !

Avec ça un petit menu de nos campagnes.Tout public

Rue des fours à chaux Brasserie la Mandale Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est +33 7 83 52 82 51 brasserielamandale55@gmail.com

English :

The brasserie reopens on Friday April 10 with a high-energy concert evening! Red Hat is like Red Hot, only better!

And with it, a little menu from the countryside.

