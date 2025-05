Soirée Concert du Dimanche La Guinguette du Tuquet – La Guinguette du Tuquet Beautiran, 1 juin 2025 17:00, Beautiran.

Gironde

Soirée Concert du Dimanche La Guinguette du Tuquet La Guinguette du Tuquet 18 route des landes Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 17:00:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-01

2025-06-08

2025-06-15

2025-06-22

2025-06-29

Envie d’une escapade authentique au cœur des Graves ?

Rejoignez-nous à notre charmante guinguette nichée au sein du magnifique domaine de la Parrhesia. Venez savourer de délicieuses spécialités régionales. Ambiance conviviale et familiale, musique enivrante et paysages pittoresques vous attendent pour des soirées inoubliables. À très bientôt à la Guinguette du Tuquet, où chaque verre est une invitation à la détente et à la joie de vivre !

Programme des Dimanches à la Guinguette du Tuquet

01/06 Kamy (Pop cover)

08/06 DJ Moumoute

15/06 Cap’tain Marquise (Chansons de marins)

22/05 A l’Ouest de l’Est (Tzigane)

29/06 Howlin Blues Trio .

La Guinguette du Tuquet 18 route des landes

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 75 96 00 contact@laguinguettedutuquet.com

English : Soirée Concert du Dimanche La Guinguette du Tuquet

German : Soirée Concert du Dimanche La Guinguette du Tuquet

Italiano :

Espanol : Soirée Concert du Dimanche La Guinguette du Tuquet

L’événement Soirée Concert du Dimanche La Guinguette du Tuquet Beautiran a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Montesquieu