Soirée concert Elliot, pop rock Continvoir

2 Lieu-dit Les Gascogneries Continvoir Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Début : 2025-07-18 20:00:00

Nous sommes heureux de vous annoncer notre prochain concert le 18 juillet à La Grange Des Troubadours à Continvoir à partir de 20h00. D’autres infos à venir !

2 Lieu-dit Les Gascogneries Continvoir 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 68 43 23 41

English :

We’re delighted to announce our next concert on July 18 at La Grange Des Troubadours in Continvoir, starting at 8pm. More news to come!

German :

Wir freuen uns, unser nächstes Konzert am 18. Juli in La Grange Des Troubadours in Continvoir ab 20 Uhr ankündigen zu können. Weitere Infos folgen!

Italiano :

Siamo lieti di annunciare il nostro prossimo concerto il 18 luglio presso La Grange Des Troubadours a Continvoir, con inizio alle ore 20.00. Altre notizie in arrivo!

Espanol :

Estamos encantados de anunciar nuestro próximo concierto el 18 de julio en La Grange Des Troubadours en Continvoir, a partir de las 20:00. Más noticias próximamente

