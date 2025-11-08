Soirée concert et boîte chaude Chaux-des-Crotenay
Soirée concert et boîte chaude Chaux-des-Crotenay samedi 8 novembre 2025.
Soirée concert et boîte chaude
Bar restaurant des Lacs Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Reprise Pop Folk, françaises et anglaises. Ouvert à tous.
Entrée libre. Bar snack.
Repas Boîte chaude, salade, charcuterie 20 €. .
Bar restaurant des Lacs Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86
English : Soirée concert et boîte chaude
German : Soirée concert et boîte chaude
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée concert et boîte chaude Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2025-10-30 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA