Soirée concert et boîte chaude Chaux-des-Crotenay

Soirée concert et boîte chaude

Bar restaurant des Lacs Chaux-des-Crotenay Jura

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Reprise Pop Folk, françaises et anglaises. Ouvert à tous.

Entrée libre. Bar snack.

Repas Boîte chaude, salade, charcuterie 20 €. .

Bar restaurant des Lacs Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86

