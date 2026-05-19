Puy-d’Arnac

Soirée concert et DJ

Site de la Cafoulière Puy-d’Arnac Corrèze

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la musique, de la fête et de la convivialité, organisée par la société de chasse

Réservation repas avant le 27 juin .

Site de la Cafoulière Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 16 05 05

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English : Soirée concert et DJ

L’événement Soirée concert et DJ Puy-d’Arnac a été mis à jour le 2026-05-19 par Corrèze Tourisme