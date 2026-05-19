Soirée concert et DJ Puy-d’Arnac
Soirée concert et DJ Puy-d’Arnac samedi 4 juillet 2026.
Puy-d’Arnac
Soirée concert et DJ
Site de la Cafoulière Puy-d’Arnac Corrèze
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la musique, de la fête et de la convivialité, organisée par la société de chasse
Réservation repas avant le 27 juin .
Site de la Cafoulière Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 16 05 05
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English : Soirée concert et DJ
L’événement Soirée concert et DJ Puy-d’Arnac a été mis à jour le 2026-05-19 par Corrèze Tourisme