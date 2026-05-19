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Soirée concert et DJ Puy-d’Arnac

Soirée concert et DJ Puy-d’Arnac

Soirée concert et DJ Puy-d’Arnac samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Site de la Cafoulière

Ville : 19120 Puy-d'Arnac

Département : Corrèze

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif

Puy-d’Arnac

Soirée concert et DJ

Site de la Cafoulière Puy-d’Arnac Corrèze

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la musique, de la fête et de la convivialité, organisée par la société de chasse
Réservation repas avant le 27 juin   .

Site de la Cafoulière Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 16 05 05 

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English : Soirée concert et DJ

L’événement Soirée concert et DJ Puy-d’Arnac a été mis à jour le 2026-05-19 par Corrèze Tourisme

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