Soirée concert et feu d’artifice à Bernières le Patry Le Bourg Valdallière

Informations pratiques

Valdallière

Soirée concert et feu d’artifice à Bernières le Patry

Le Bourg Bernières-le-Patry Valdallière Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Soirée concert avec les groupes Pomelo et ABS trio. Restauration et bar sur place. Puis viendra le feu d’artifice.

Soirée concert avec les groupes Pomelo et ABS trio. Restauration et bar sur place. Puis viendra le feu d’artifice. .

Le Bourg Bernières-le-Patry Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 6 17 13 45 94

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English : Soirée concert et feu d’artifice à Bernières le Patry

An evening of live music featuring the bands Pomelo and ABS Trio. Food and drinks available on site. This will be followed by a fireworks display.

L’événement Soirée concert et feu d’artifice à Bernières le Patry Valdallière a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie