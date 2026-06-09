Paimbœuf

SOIRÉE CONCERT ET MOULES FRITES

1 quai Eole Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le samedi 27 juin 2026, les Motards du Cœur 44 donnent rendez-vous à Paimbœuf pour une journée solidaire placée sous le signe de la convivialité et de la musique. Au programme une balade à moto au départ de Paimbœuf, suivie d’une soirée moules-frites et concerts avec les groupes The Blues Cousin’s, La Flem et Trimacasi.

Cette journée est organisée au profit d’Enzo et Sacha, deux enfants de 10 ans atteints de leucodystrophie métachromatique.

Départ de la balade à 16h face à la mairie de Paimbœuf. Possibilité de dormir sur place au Camping de l’Estuaire, sur réservation.

Tarifs

• 5 € minimum par casque pour la balade

• 12 € la soirée moules-frites et concerts (hors boissons)

Réservations sur HelloAsso.

Infos 06 15 47 05 31. .

1 quai Eole Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 22 70 53 yvanduclos@hotmail.fr

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English :

L’événement SOIRÉE CONCERT ET MOULES FRITES Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin