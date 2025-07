Soirée concert et repas à la ferme Viala-du-Tarn

Soirée concert et repas à la ferme Viala-du-Tarn jeudi 17 juillet 2025.

Soirée concert et repas à la ferme

Viala-du-Tarn Aveyron

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Une soirée à l’ambiance festive et estival au sein d’une ferme bio !

M’bio Jardin vous invite à une soirée unique au sein de leur ferme Bio !

Rendez-vous à partir de 18h pour découvrir la ferme, l’exposition photo au cœur des saisons d’un maraicher, vent de légumes cueillis le jour même et ensuit profiter pleinement de la soirée.

Concert live en plein air et repas avec des produits de la ferme et de leurs voisins.

Plus d’infos 07 83 29 17 23 ou mbiojardin@gmail.com .

Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 7 83 29 17 23 mbiojardin@gmail.com

English :

A festive, summery evening on an organic farm!

German :

Ein Abend mit festlicher und sommerlicher Atmosphäre auf einem Bio-Bauernhof!

Italiano :

Una serata estiva e festosa in una fattoria biologica!

Espanol :

Una velada festiva y veraniega en una granja ecológica

