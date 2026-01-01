Soirée concert et repas Montguyon

Soirée concert et repas

médiathèque de Montguyon Montguyon Charente-Maritime

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Venez découvrir ce duo guitare et voix, reprises pop, soul, jazz

médiathèque de Montguyon Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 69 52 mediatheque.montguyon@orange.fr

English :

Come and discover this guitar and voice duo, featuring pop, soul and jazz covers

