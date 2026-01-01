Soirée concert et repas Montguyon
Soirée concert et repas Montguyon vendredi 23 janvier 2026.
Soirée concert et repas
médiathèque de Montguyon Montguyon Charente-Maritime
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Venez découvrir ce duo guitare et voix, reprises pop, soul, jazz
médiathèque de Montguyon Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 69 52 mediatheque.montguyon@orange.fr
English :
Come and discover this guitar and voice duo, featuring pop, soul and jazz covers
