Soirée Concert Événement

14 route de Chinon Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Durant ce mois de mars ça va swinguer !

Découvrez 3 dates, 3 lieux pour profiter de 3 soirées musicales gratuites !

Les élèves et les professeurs de l’EMI (Ecole Musicale Intercommunale) Touraine Val de Vienne , ainsi que les élèves des écoles du territoire ont prévu ces concerts pour vous !

Durant ce mois de mars ça va swinguer !

Découvrez 3 dates, 3 lieux pour profiter de 3 soirées musicales gratuites !

Les élèves et les professeurs de l’EMI (Ecole Musicale Intercommunale) Touraine Val de Vienne , ainsi que les élèves des écoles du territoire ont prévu ces concerts pour vous !

Pour cette troisième et dernière soirée concert événement par la Classe Découverte Orchestre RPI d’Avon-les Roches, IMS Crouzilles, professionnels interprètes EMI. .

14 route de Chinon Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 46 65 05 15

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English :

March is the month to swing!

Discover 3 dates, 3 venues to enjoy 3 free musical evenings!

Students and teachers from EMI (Ecole Musicale Intercommunale) Touraine Val de Vienne, as well as students from local schools, have planned these concerts for you!

L’événement Soirée Concert Événement Panzoult a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme