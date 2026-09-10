Soirée Concert, Expo & Dégustation Rue du Moulin d’Huile Saint-Clément
vendredi 16 octobre 2026 · Rue du Moulin d'Huile · Saint-Clément
Informations pratiques
Saint-Clément
Soirée Concert, Expo & Dégustation
Rue du Moulin d’Huile Domaine de Trépaloup Saint-Clément Gard
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:30:00
fin : 2026-10-16 22:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Dégustation des Vins du Domaine de Trépaloup, exposition des Œuvres de Tine Morgan, concert de Lean Wolf , repas argentin préparé par La Maison Argentine.
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Rue du Moulin d’Huile Domaine de Trépaloup Saint-Clément 30260 Gard Occitanie +33 6 87 40 37 52 trepaloup@gmail.com
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English :
Wine tasting featuring wines from Domaine de Trépaloup, an exhibition of works by Tine Morgan, a concert by Lean Wolf, and an Argentine meal prepared by La Maison Argentine.
L’événement Soirée Concert, Expo & Dégustation Saint-Clément a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays de Sommières
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