Soirée Concert, Expo & Dégustation Rue du Moulin d’Huile Saint-Clément

Informations pratiques

Saint-Clément

Soirée Concert, Expo & Dégustation

Rue du Moulin d’Huile Domaine de Trépaloup Saint-Clément Gard

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:30:00

fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Dégustation des Vins du Domaine de Trépaloup, exposition des Œuvres de Tine Morgan, concert de Lean Wolf , repas argentin préparé par La Maison Argentine.

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Rue du Moulin d’Huile Domaine de Trépaloup Saint-Clément 30260 Gard Occitanie +33 6 87 40 37 52 trepaloup@gmail.com

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English :

Wine tasting featuring wines from Domaine de Trépaloup, an exhibition of works by Tine Morgan, a concert by Lean Wolf, and an Argentine meal prepared by La Maison Argentine.

L’événement Soirée Concert, Expo & Dégustation Saint-Clément a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays de Sommières