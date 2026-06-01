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Soirée concert feu d’artifice Louise contre attaque et Les Maltavern Saint-Germain-des-Prés

Soirée concert feu d’artifice Louise contre attaque et Les Maltavern Saint-Germain-des-Prés

Soirée concert feu d’artifice Louise contre attaque et Les Maltavern Saint-Germain-des-Prés samedi 13 juin 2026.

Adresse : 3 Rue des Anciens Combattants

Ville : 45220 Saint-Germain-des-Prés

Département : Loiret

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 8 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Saint-Germain-des-Prés

Soirée concert feu d’artifice Louise contre attaque et Les Maltavern

3 Rue des Anciens Combattants Saint-Germain-des-Prés Loiret

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Pour célébrer l’été, le comité des fêtes de Saint-Germain-des-Prés organise une soirée concert et feu d’artifice. Au programme Louise contre attaque tribute au célèbre groupe français, et Les Maltavern, aux ambiances celtiques et de chants de marins.
Pour célébrer l’été, le comité des fêtes de Saint-Germain-des-Prés organise une soirée concert et feu d’artifice. Au programme Louise contre attaque tribute au célèbre groupe français, et Les Maltavern, aux ambiances celtiques et de chants de marins. 8  .

3 Rue des Anciens Combattants Saint-Germain-des-Prés 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 72 09 

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English :

To celebrate summer, the Saint-Germain-des-Prés festival committee is organizing an evening of concerts and fireworks. On the program: Louise contre attaque: a tribute to the famous French band, and Les Maltavern, with their Celtic ambience and sea chanteys.

L’événement Soirée concert feu d’artifice Louise contre attaque et Les Maltavern Saint-Germain-des-Prés a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO