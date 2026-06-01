Saint-Germain-des-Prés

Soirée concert feu d’artifice Louise contre attaque et Les Maltavern

3 Rue des Anciens Combattants Saint-Germain-des-Prés Loiret

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Pour célébrer l’été, le comité des fêtes de Saint-Germain-des-Prés organise une soirée concert et feu d’artifice. Au programme Louise contre attaque tribute au célèbre groupe français, et Les Maltavern, aux ambiances celtiques et de chants de marins.

Pour célébrer l’été, le comité des fêtes de Saint-Germain-des-Prés organise une soirée concert et feu d’artifice. Au programme Louise contre attaque tribute au célèbre groupe français, et Les Maltavern, aux ambiances celtiques et de chants de marins. 8 .

3 Rue des Anciens Combattants Saint-Germain-des-Prés 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 72 09

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English :

To celebrate summer, the Saint-Germain-des-Prés festival committee is organizing an evening of concerts and fireworks. On the program: Louise contre attaque: a tribute to the famous French band, and Les Maltavern, with their Celtic ambience and sea chanteys.

L’événement Soirée concert feu d’artifice Louise contre attaque et Les Maltavern Saint-Germain-des-Prés a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO