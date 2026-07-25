Soirée Concert & Food truck Macqueville
mercredi 5 août 2026 · Macqueville
Informations pratiques
Macqueville
Soirée Concert & Food truck
4 Rue de la Croix de l’Anglais Macqueville Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Le 5 août, vivez une soirée musicale au cœur des vignes avec le groupe Never Stop. Concert en plein air, food truck et bar à vin vous promettent un moment convivial !
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4 Rue de la Croix de l’Anglais Macqueville 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 67 76 contact@de-vitis.fr
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L’événement Soirée Concert & Food truck Macqueville a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge