Soirée concert Gatsby Laval
Soirée concert Gatsby Laval samedi 14 février 2026.
Soirée concert Gatsby
25 Rue Échelle Marteau Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 22:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Soirée sous le signe des années folles avec le trio de jazz THE ROARING SUGARS
Venez chantez, dansez, vibrez au son des années folles ! Ambiance Prohibition/Gatsby assurée avec ce trio de jazz; un peu de burlesque, un peu de contrebasse, un soupçon de guitare swing et une bonne dose d’humour et de plumes c’est ce qui vous attends ! Que vous ayez envie de fêter ou de bouder la Saint-Valentin, cette soirée va vous faire voyager ! .
25 Rue Échelle Marteau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 99 66 27 84 ausalondefee@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening in the Roaring Twenties with jazz trio: THE ROARING SUGARS
L’événement Soirée concert Gatsby Laval a été mis à jour le 2026-01-22 par LAVAL TOURISME