Soirée concert Gatsby Laval

Soirée concert Gatsby

25 Rue Échelle Marteau Laval Mayenne

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 22:30:00

2026-02-14

Soirée sous le signe des années folles avec le trio de jazz THE ROARING SUGARS

Venez chantez, dansez, vibrez au son des années folles ! Ambiance Prohibition/Gatsby assurée avec ce trio de jazz; un peu de burlesque, un peu de contrebasse, un soupçon de guitare swing et une bonne dose d’humour et de plumes c’est ce qui vous attends ! Que vous ayez envie de fêter ou de bouder la Saint-Valentin, cette soirée va vous faire voyager ! .

+33 6 99 66 27 84 ausalondefee@gmail.com

An evening in the Roaring Twenties with jazz trio: THE ROARING SUGARS

