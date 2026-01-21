SOIRÉE CONCERT Grenade
SOIRÉE CONCERT Grenade samedi 31 janvier 2026.
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Une soirée concert au Foyer Rural pour un moment détente garantis !
Soirée musicale avec Les filles à Papa et Rue Jean Pascal . Participation libre. Buvette et petites douceurs. 0 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
English :
An evening concert at the Foyer Rural for guaranteed relaxation!
