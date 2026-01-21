SOIRÉE CONCERT

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Une soirée concert au Foyer Rural pour un moment détente garantis !

Soirée musicale avec Les filles à Papa et Rue Jean Pascal . Participation libre. Buvette et petites douceurs. 0 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

English :

An evening concert at the Foyer Rural for guaranteed relaxation!

L’événement SOIRÉE CONCERT Grenade a été mis à jour le 2026-01-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE