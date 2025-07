Soirée Concert GRILL les Bisons du Sachuron Damprichard

Les bisons du sachuron Damprichard Doubs

Tarif : – –

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 23:30:00

2025-07-11

Soirée Grill concert au BUFFALO SALOON. Groupe de variétés Pop Rock , Rock et Musique d’Ambiance. Ambiance conviviale. Sur réservation uniquement places limitées. Nouveaux bâtiments 100 % Saloon . Possibilité de manger à l’intérieur ou en terrasse. Restauration sur place Braseros 100 % bison. Visite possible du parc des bisons à 17h

Renseignements et réservation par téléphone .

Les bisons du sachuron Damprichard 25450 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 30 50 78

