Soirée concert Groupe Seven Rue du Moulin Val-de-Bride

Soirée concert Groupe Seven Rue du Moulin Val-de-Bride samedi 26 juillet 2025.

Soirée concert Groupe Seven

Rue du Moulin Piscine Val-de-Bride Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Soirée concert avec le Groupe Seven.

Entrée libre.

Pizza, Flamm et Buvette sur placeTout public

0 .

Rue du Moulin Piscine Val-de-Bride 57260 Moselle Grand Est +33 6 86 49 45 63

English :

Evening concert with Groupe Seven.

Free admission.

Pizza, Flamm and refreshments on site

German :

Konzertabend mit der Gruppe Seven.

Der Eintritt ist frei.

Pizza, Flamm und Getränke vor Ort

Italiano :

Concerto serale con il Groupe Seven.

Ingresso libero.

Pizza, Flamm e rinfreschi in loco

Espanol :

Concierto nocturno con Groupe Seven.

Entrada gratuita.

Pizza, Flamm y refrescos in situ

L’événement Soirée concert Groupe Seven Val-de-Bride a été mis à jour le 2025-07-23 par OT DU PAYS SAULNOIS