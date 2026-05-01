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Soirée concert-guinguette Casteide-Candau

Soirée concert-guinguette Casteide-Candau

Soirée concert-guinguette Casteide-Candau samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle Jean Lafitau

Ville : 64370 Casteide-Candau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Casteide-Candau

Soirée concert-guinguette

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Diffusion de la finale de la Ligue des Champions PSG-Arsenal
20h Soirée Guinguette avec les incroyables Les Pistons à Coulisse .

Buvette et restauration sur place (burger et tacos) avec Blabla Bar et Los Locos.   .

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   aslcasteidecandau@gmail.com

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L’événement Soirée concert-guinguette Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Coeur de Béarn