Casteide-Candau

Soirée concert-guinguette

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Diffusion de la finale de la Ligue des Champions PSG-Arsenal

20h Soirée Guinguette avec les incroyables Les Pistons à Coulisse .

Buvette et restauration sur place (burger et tacos) avec Blabla Bar et Los Locos. .

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aslcasteidecandau@gmail.com

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English :

L’événement Soirée concert-guinguette Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Coeur de Béarn