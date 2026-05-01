Soirée concert-guinguette Casteide-Candau
Soirée concert-guinguette Casteide-Candau samedi 30 mai 2026.
Casteide-Candau
Soirée concert-guinguette
Salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Diffusion de la finale de la Ligue des Champions PSG-Arsenal
20h Soirée Guinguette avec les incroyables Les Pistons à Coulisse .
Buvette et restauration sur place (burger et tacos) avec Blabla Bar et Los Locos. .
Salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aslcasteidecandau@gmail.com
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L’événement Soirée concert-guinguette Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Coeur de Béarn