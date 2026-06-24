Nançois-le-Grand

Soirée concert irlandais

4 Rue de Domremy Nançois-le-Grand Meuse

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Côté repas, réservation obligatoire, règlement le jour-même sur place le menu est quasi finalisé, on peut déjà vous dire qu’en plat principal vous aurez du fromage en papillote avec des pommes de terre (bien-sûr local !).

Vous pouvez aussi venir juste pour le concert, sans le repas, c’est en accès libre!

(Et si jamais c’est jour de match pour la France en coupe du Monde, les fans trouveront un endroit pour regarder).Tout public

17 .

4 Rue de Domremy Nançois-le-Grand 55500 Meuse Grand Est +33 7 86 10 29 87 assoc.pourvous@gmail.com

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English :

For meals, reservations are required, and payment is due on the day of your visit: The menu is almost finalized, but we can already tell you that the main course will be cheese en papillote with potatoes (all locally sourced, of course!).

You can also come just for the concert, without the meal—admission is free!

(And if it happens to be a France World Cup match day, fans will find a place to watch the game.)

L’événement Soirée concert irlandais Nançois-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-24 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS