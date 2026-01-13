Soirée Concert ITAPOA Galerie Arpège Sarreguemines
Soirée Concert ITAPOA Galerie Arpège Sarreguemines vendredi 6 février 2026.
Soirée Concert ITAPOA
Galerie Arpège 20 rue Sainte Croix Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 19:30:00
fin : 2026-02-06 22:30:00
Date(s) :
2026-02-06
L’Association ARPÈGE vous propose une soirée-concert sous le soleil du Brésil.
ITAPOA Le Brésil qui danse.
Petite restauration sur place.
Réservation conseillée au 06 32 60 42 88 ou galerie.arpege@gmail.comTout public
0 .
Galerie Arpège 20 rue Sainte Croix Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 32 60 42 88 galerie.arpege@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The ARPÈGE Association invites you to an evening concert under the Brazilian sun.
ITAPOA Dancing Brazil.
Light refreshments on site.
Reservations recommended on 06 32 60 42 88 or galerie.arpege@gmail.com
L’événement Soirée Concert ITAPOA Sarreguemines a été mis à jour le 2026-01-13 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES