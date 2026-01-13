Soirée Concert ITAPOA Galerie Arpège Sarreguemines

Soirée Concert ITAPOA

Galerie Arpège 20 rue Sainte Croix Sarreguemines Moselle

Gratuit

Gratuit

Vendredi 2026-02-06 19:30:00

2026-02-06 22:30:00

2026-02-06

L’Association ARPÈGE vous propose une soirée-concert sous le soleil du Brésil.

ITAPOA Le Brésil qui danse.

Petite restauration sur place.

Réservation conseillée au 06 32 60 42 88 ou galerie.arpege@gmail.comTout public

galerie.arpege@gmail.com

English :

The ARPÈGE Association invites you to an evening concert under the Brazilian sun.

ITAPOA Dancing Brazil.

Light refreshments on site.

Reservations recommended on 06 32 60 42 88 or galerie.arpege@gmail.com

